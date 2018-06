Migranti, Cancelleri: “bene porti chiusi, l’Unione Europea faccia la sua parte”

“Il tema non è l’umanità, ma richiamare l’Europa alle proprie responsabilità. Sbaglia chi vuole strumentalizzare questo argomento perché l’Italia ha dimostrato di essere capace di grande accoglienza. Adesso è arrivato il momento, però, che anche gli altri Stati facciano la loro parte. In passato lo abbiamo già chiesto senza esito, adesso lo ribadiamo con forza, grazie anche alla credibilità del nuovo Governo”. Così Giancarlo Cancelleri, big del M5s in Sicilia, commenta il braccio di ferro con l’Europa del governo giallo-verde sul fronte dell’immigrazione.

“Il piano Juncker per la redistribuzione dei migranti – ricorda il pentastellato – ha fallito, ne sono stati redistribuiti appena 2mila e molti Paesi si sono tirati indietro”. Il dito è puntato contro la Francia e le recenti critiche del presidente francese Emmanuel Macron. “Ci accusa di mancanza di umanità chi finora non ha preso neppure un migrante – dice -, lo trovo ridicolo prima ancora che irrispettoso”. Per Cancelleri il fenomeno migratorio è un tema che “va affrontato e bisogna trovare una soluzione tutti insieme. Questo significa fare parte di un’Europa che è una comunità e non un mero agglomerato economico”. La chiusura dei porti? “E’ una misura giusta e io li chiuderei anche per altri motivi, a esempio per ridare dignità ai nostri produttori di grano massacrati da una concorrenza sleale”.