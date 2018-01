Migranti: omicidio Cara Mineo, si cerca compagno vittima

Gli investigatori della Squadra mobile di Catania sono alla ricerca del del compagno di Francis Miracle, la donna nigeriana uccisa ieri sera nel suo alloggio al Cara di Mineo. L’uomo e’ un suo connazionale, dal quale aveva avuto due figli, minorenni, che vivevano con la madre; al momento e’ irreperibile, e, sottolineano gli inquirenti, non e’ indagato, ma viene cercato per essere sentito come persona informata sui fatti. Il nigeriano, che non vive in Sicilia, era arrivato da poco al Cara di Mineo, probabilmente con l’intenzione di portare via la famiglia, ma la donna che era in attesa del riconoscimento di rifugiata politica, si sarebbe rifiutata. La vittima e’ stata ferita mortalmente alla gola con la punta di un coltello. Controlli delle forze dell’ordine sono in corso a fermate di bus e nelle stazioni ferroviarie di Catania e provincia.