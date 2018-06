Minacce a Musumeci, Monella: “consiglio al Presidente di andare avanti non piegandosi alla partitocrazia che ostacola la bonifica della Sicilia”

“Esprimo la mia totale e sincera solidarietà al governatore della regione Sicilia, Nello Musumeci, per gli ingiustificati commenti di minaccia pubblicati su facebook. I social e i mezzi di informazione, non devono essere il luogo preposto alla diffamazione e alla calunnia ma lo spazio per una sana comunicazione. Al Presidente, consiglio di andare avanti come ha sempre fatto, senza se e senza ma, non piegandosi a quella ingrata partitocrazia che ostacola la bonifica della nostra amata Sicilia. Io ho scelto “Diventerà bellissima” perché espressione della personalità di Nello Musumeci, uomo per bene, competente e di comprovata esperienza nonché in possesso di doti morali e politiche assolutamente indiscutibili”. Così il consigliere comunale Rita Monella, capogruppo di “Diventerà bellissima”.