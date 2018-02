Il Movimento Giovanile della Sinistra sostiene Pietro Grasso

“Oggi più che mai in Italia e nella fattispecie nel meridione, lo scenario politico ed economico è pressoché umiliante per le nuove generazioni. Siamo convinti che occorra che i giovani s’impegnino e si attivino per trasformarlo con ogni mezzo a propria disposizione. Come Movimento Giovanile della Sinistra il nostro obiettivo è di dare una risposta concreta alle mille esigenze che investono i giovani d’oggi, partendo dal diritto allo studio, al lavoro alla legalità, ai diritti sociali, per una politica che sia per i molti e non per i pochi, temi che ci stanno a cuore, e che sono stati ripresi e ribaditi da Pietro Grasso e da Liberi e Uguali. Per queste ragioni e non solo, il Movimento Giovanile della Sinistra fin dalla prima ora ha deciso di aderire e sostenere questo grande progetto politico di rinnovamento, perché al di là del risultato elettorale si prefigge l’obiettivo di costruire una grande sinistra in Italia. Sinistra che in più di vent’anni si è scissa fino a sparire dal panorama politico nazionale. Crediamo fortemente a questo progetto politico e ai suoi candidati, che sono anche i nostri perché rappresentano perfettamente le esigenze e le speranze di un’intera provincia. Per questo il 4 Marzo v’invitiamo a sostenere la lista Liberi e Uguali con Pietro Grasso”. Cosi il Coordinatore Provinciale MGS Francesco Miccichè e Francesco Navarra Comitato Regionale.