Neve a primavera e temperature basse, mezzi Anas in azione

Neve a primavera in Sicilia, dove si sono abbassate le temperature. Interventi sono in corso lungo le arterie interessate per fronteggiare la perturbazione nevosa. Lo rende noto l’Anas, sottolineando che per fare fronte all’ondata di maltempo sono in corso le attivita’ antineve sulle strade statali siciliane interessate da una perturbazione. In particolare i mezzi spargisale sono impegnati, in attivita’ di prevenzione, sulle statali 118 “Corleonese Agrigentina” e 188 dir/C “Centro Occidentale Sicula”. Sin da questa mattina, sono invece in azione i mezzi sgombraneve lungo le statali 116 “Randazzo Capo d’Orlando”, 117 “Centrale Sicula”, 185 “Di Sella Mandrazzi”, 289 “Di Cesaro'”. L’Anas ricorda che sui tratti interessati il transito e’ consentito solo con catene da neve a bordo o con pneumatici invernali.