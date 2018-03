Omicidio Ciffa e agguato Nicotra, proseguono indagini tra Favara e Belgio: nuovi accertamenti tecnici

Nuovi accertamenti tecnici sono stati disposti nell’ambito delle indagini riguardanti l’omicidio di Carmelo Ciffa, 42 anni operaio socialmente utile, di Porto Empedocle, assassinato nell’ottobre del 2016 in corso Vittorio Veneto a Favara, nei pressi di un supermercato, e dell’agguato, con relativo ferimento, di Carmelo Nicotra, 35 anni, favarese, scampato miracolosamente all’azione dei killer, nel maggio dello scorso anno, mentre si trovava nel suo magazzino di via Torino, in pieno centro abitato.

Ad occuparsi del fascicolo di inchiesta unificato i pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Gerry Ferrara e Alessio Sinatra, con la Squadra Mobile che agisce sul campo.

I nuovi esami sono previsti per il 15 aprile. Nei giorni scorsi altri accertamenti, come ad esempio lo Stub, l’esame che evidenzia tracce di polvere da sparo sulle mani, erano stati effettuati su persone vicine a Nicotra. Insomma le indagini proseguno sull’asse Favara-Belgio, alla ricerca di indizi e piste che possano portare ad una svolta definitiva.