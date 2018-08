Ordine degli Architetti di Agrigento e “Pagamento titoli abitativi”: lanciato un appello

Gli Architetti di Agrigento lanciano un appello alla deputazione regionale agrigentina affinchè sia approvato l’emendamento per il pagamento ai professionisti del rilascio dei titoli abitativi. Si tratta di un emendamento che nel luglio 2017 la Commissione territorio e ambiente ha proposto per la conseguente modifica di una legge regionale in materia. Il presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, afferma: “E’ trascorso quasi un anno durante il quale abbiamo richiesto con forza l’approvazione dell’emendamento all’Assemblea regionale siciliana. Alcune regioni italiane si sono portate avanti sulla certezza dei pagamenti ai nostri professionisti per il rilascio dei titoli autorizzativi mentre la Sicilia, anche questa volta, è rimasta indietro.

La presentazione di una istanza autorizzativa deve essere corredata dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente (oltre agli elaborati previsti dalla norma) e soprattutto, per ottenere l’autorizzazione, occorre presentare un documento che attesti il pagamento delle spettanze da parte del committente. In mancanza di questo documento, l’iter amministrativo non può e non deve andare avanti. In un momento di crisi del comparto dell’edilizia che, inevitabilmente, ha trascinato una crisi congiunturale del lavoro professionale, non possiamo aspettare tempi biblici su norme e leggi che possano tutelare il nostro lavoro”.