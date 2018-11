Porto Empedocle, prorogato il termine per il concorso foto Oltre Vigata

Il termine ultimo per la partecipazione al concorso fotografico “Un mare di scatti”, organizzato dall’Associazione culturale empedoclina Oltre Vigata e curato da Luca La Porta, è stato prorogato di una settimana: sarà possibile consegnare gli elaborati fotografici, secondo le modalità indicate nel regolamento, fino al 19 novembre.

Con le fotografie pervenute sarà allestita una mostra presso i locali della Torre di Carlo V di Porto Empedocle, in occasione della 7^ Fiera delle associazioni “Un libro alla volta” che si svolgerà dal 23 al 25 novembre 2018.

Una giuria tecnica assegnerà alla fotografia vincitrice un voucher da 200 euro da spendere presso l’agenzia Karat Viaggi di Porto Empedocle. Un secondo premio, ovvero una targa commemorativa, verrà conferito all’autore dello scatto più votato dal pubblico nell’arco dei tre giorni della fiera.

Ricordiamo che il tema della IV edizione di “Un mare di scatti”, dal titolo “Trinakìe. Ritorno al Sud: il patrimonio culturale della Sicilia tra memoria e futuro”, è il patrimonio culturale, materiale e immateriale, della Sicilia. Le fotografie dovranno ritrarre i beni monumentali, artistici, archeologici, storici, demoetnoantropologici dell’isola.

Di seguito il link al quale è possibile consultare il regolamento: https://oltrevigata.files.wordpress.com/2017/03/bando-iv-edizione-un-mare-di- scatti.pdf