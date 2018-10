Prende forma una parete di domus agrigentina di età romana (gallery)

La conferenza stampa indetta dal Parco archeologico ha consentito di conoscere il risultato della Field school realizzata dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento con la partnership dell’Università di Bologna.

Un progetto che, partendo dalla pittura parietale macedone, di età ellenistica ha compiuto, attraversando la Campania, l’Italia meridionale e la Sicilia, un viaggio fino al Quartiere Ellenistico Romano di Agrigento, nel quale insiste un deposito di pitture di I e II stile pompeiano, eccezionalmente conservato.



















“E’ stata una iniziativa – confermano gli archeologi del Parco – che ha permesso di definire una immagine molto vicina a quella che era la decorazione di una casa agrigentina di età romana”.

Una esperienza che, secondo le archeologhe del Parco, Parello, Caminneci e Rizzo, necessita di un prosieguo in quanto la stratificazione che emerge dagli scavi condotti dagli studenti universitari, lascia presumere che presto possano venire alla luce altre straordinarie magnificenze della nostra storia.

“Non solo – ci dice uno dei ricercatori – nella casa cosiddetta della gazzella, abbiamo fatto un test con un pezzo della casa che è stato coperto e le pitture sono libere mentre su un altro lato abbiamo creato una protezione di legno. Abbiamo provato a fare una foto elaborandola e abbiamo realizzato un restauro virtuale quindi riproponiamo quello che si vedeva. In questo modo proteggiamo e comunichiamo. Seconda cosa, qui nella casa della gazzella abbiamo ristampato l’emblemat che si trovava al centro, l’originale si trova al museo. Infine abbiamo stampato un altro emblema che i ragazzi stanno ricollocando in quel punto. A noi interessa molto l’ottica della comunicazione dei beni culturali e cioè studio, riflessione per comunicare al meglio con la gente perché su un sito archeologico si capisce poco. Adesso i visitatori sanno perché si chiamava casa della gazzella con quell’emblema che raffigura una gazzella che si abbevera alla fonte. Il nostro obiettivo è quello di comunicare bene ai nostri giovani un pezzo della nostra storia molto importante”.