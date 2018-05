Regione, Pullara: “Ddl pesca,la vera partita si gioca alla Regione. Svegliatevi!”

Il deputato regionale Carmelo Pullara in una nota stampa interviene a seguito del ddl pesca del tonno rosso. “La ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso effettuata dal governo nazionale penalizza, ancora una volta, la Sicilia. Avevamo chiesto, sottolinea Pullara, una più equa divisione delle quote tra i vari sistemi di pesca che salvaguardasse in questo modo le imprese artigianali e tradizionali che pescano altre qualità di prodotto. Proposta che tutela la marineria siciliana e della nostra provincia: di Porto Empedocle, Sciacca, Licata e degli altri comuni siciliani che si affacciano sul mare. Ma un Governo nazionale cieco, forse più interessato alle quote latte (panacea del Nord) che all’agricoltura e alla pesca, non ha ancora una volta ascoltato le richieste del SUD. Ed ha deciso l’inverso: la Regione Sicilia pertanto impugna formalmente questa decisione ministeriale, PERCHÉ NON CI STIAMO! PER VOI PESCATORI! SI! PROPRIO PER VOI! Assistiamo alle diatribe di un Governo nazionale amorfo che più di terza tanto somiglia alla prima Repubblica, dove privilegi e lauti stipendi continuano ad essere erogati mentre si dedicano solo sette righe prive di contenuto al SUD! Cioè a NOI! Come possono avere ancora qualche “appeal” La Lega o i Cinquestelle nel meridione? A Licata ad esempio? Dove alcuni pescatori piuttosto che fare quadrato, unirsi e fare squadra, strizzano l’occhio alla Lega e alla sua candidata, che si dimentica del SUD!

E’ nel dna della LEGA premiare pochi (la grande impresa) a discapito di molti piccoli pescatori. Come pensate agirà questo Governo?

Pensate davvero che un Governo (cinquestelle e Lega) ibrido e immaturo possa aiutare il SUD E TUTTI VOI A CRESCERE?!

Musumeci, insieme a tutti noi deputati, (mentre alcuni Licatesi “giocano a lanciare la sfida sui pescatori” e nel frattempo i travestiti cinquestelle – perché i vecchi Militanti stanno a casa – fanno riunioni al bar ) lotta affinché le parti sociali – in questo caso i pescatori siciliani, abbiano il medesimo potere e le stesse opportunità in Italia, piccola o grande impresa che sia!

La delibera della Giunta siciliana di governo impugna la decisione del dicastero per le Politiche agricole.

E AGISCE. E AGISCO. CON LA VOGLIA E LA COMPETENZA DI CHI VUOLE DAVVERO I VOSTRI INTERESSI. GLI INTERESSI DEI PESCATORI, DELLA MIA GENTE, DEI LICATESI, DELLA PROVINCIA AGRIGENTINA, DEL SUD!”