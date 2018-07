Rete ospedaliera in Sicilia, approvato quanto predisposto dall’assessore Razza. Savarino: “Garantiti più posti letto e reparti”

La presidente della IV Commissione all’Ars, Giusi Savarino, in un comunicato inviato agli organi di informazione, fa sapere che: “Approvata in Commissione Sanita’ la rete ospedaliera predisposta dall’ Assessore Razza. La struttura immaginata dall’assessore del movimento #diventera’bellissima garantisce la salute dei cittadini, prevedendo piu’ unita’, piu’ posti letto e reparti anche e soprattutto negli ospedali periferici.

Questo documento permettera’ anche, dopo le stabilizzazioni e le mobilita’ gia’ avviate dall’assessore, di riaprire I concorsi e dare finalmente serenità’ e prospettiva a tutto il comparto.

Un plauso va quindi all’assessore Razza per la solerzia e celerita’ del suo lavoro, frutto sia dell’ascolto delle parti sociali e dei rappresentanti di categoria sia delle istanze dei territori.

E’ davvero iniziata una nuova stagione politica , di buona politica. Ai Siciliani dimostriamo giornalmente e con i fatti come opera un vero Governo del cambiamento”.