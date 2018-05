Rifiuti: emergenza Sicilia, primo si’ a piano gestione e impianti

Approvato all’unanimita’ dalla Commissione Territorio e Ambiente dell’Ars il piano stralcio sui rifiuti. Lo strumento consente di pianificare una strategia unitaria di gestione e raccolta dei rifiuti e di progettare per ogni provincia l’impiantistica necessaria al corretto smaltimento dei rifiuti, sbloccando anche i progetti giacenti nei dipartimenti.

“Abbiamo posto le basi affinche’ la Sicilia possa accedere ai fondi europei”, dice la presidente dell’organismo, Giusi Savarino, “sotto il nostro impulso il governo ha accolto con favore la proposta di dare priorita’, nella concessione delle autorizzazioni, agli impianti pubblici, che dovranno essere necessariamente presenti in ogni provincia. E’ la fine dei monopoli. Esprimo profonda soddisfazione per questo importante risultato raggiunto in pochi mesi, un risultato che mette ordine al caos che da troppi anni vige sulla materia, questo caos ha consentito a qualcuno di fare caccia grossa e purtroppo sui rifiuti non mancano i predatori”.