Rinvenute armi rubate a munizioni in masseria

I carabinieri del Comando Compagnia di Nicosia (En) e Centuripe, unitamente a personale dello Squadrone eliportato cacciatori “Sicilia”, hanno tratto in arresto un 55enne di Catenanuova, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione, alterazione e detenzione illegale di armi e munizionamento. In particolare nel corso della perquisizione domiciliare, operata presso l’azienda agricola di proprieta’ dell’uomo, sita in contrada Salina’ Petroso di Centuripe, in provincia di Enna, sono stati rinvenuti, debitamente occultati all’interno di un sacco dentro una parete rocciosa: una carabina cal 22 priva di marca e matricola, un revolver cal 38 con matricola abrasa, una pistola Valtro cal 7.65 con matricola abrasa, 150 cartucce cal 22 e 7.65 e 38 e un silenziatore per arma lunga. L’uomo e’ ora agli arresti domiciliari, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Enna.