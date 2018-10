Sequestrati 186 pacchi di sigarette di contrabbando. Arrestati due giovani

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Stazione Acqua Dei Corsari nella giornata di ieri stava transitando in via XXVII Maggio, zona Sperone, quando ha notato due giovani intenti a vendere pacchetti di sigarette di contrabbando. I Carabinieri supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, hanno sanzionato amministrativamente, per un ammontare complessivo di 609,05 € una coppia di palermitani, un giovane 19enne ed una 17enne ed un 19enne per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 186 pacchetti di sigarette.