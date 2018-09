Sgarbi: “Da Siracusa a Trapani in 11 ore di treno, Sicilia senza speranze”

Vittorio Sgarbi, critico d’arte ed ex assessore ai Beni Culturali del governo regionale di Musumeci, torna a parlare di Sicilia con un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook.

“Più di 11 ore di viaggio per andare in treno da Siracusa a Trapani, e cioè per percorrere 368 chilometri. Come fare una tappa della Transiberiana. Si capisce perché la Sicilia è senza speranza”. Questo il messaggio lasciato da Sgarbi sui social.

A corredo del post, l’immagine della schermata di un cellulare con gli esiti della ricerca fatta sul sito delle ferrovie che mostra i tempi di percorrenza della tratta che vanno dalle 11 ore e 10 minuti alle 13 ore e 12 minuti per spostarsi da Siracusa a Trapani.

Come spesso accade con Vittorio Sgarbi, il suo intervento ha suscitato una lunga sequela di commenti.