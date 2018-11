Sicilia, 35 milioni di euro per le aree inquinate

“Trentacinque milioni di euro per la bonifica di aree inquinate. Abbiamo messo a disposizione dei Comuni la somma, con risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020, per procedere alla bonifica dei siti contaminati ricadenti nel loro territorio, in particolare le discariche pubbliche esaurite”. Così il presidente della Regione Nello Musumeci.

“Spero che entro la ormai prossima scadenza del bando sia significativo il numero dei Comuni partecipanti. Sul fronte della bonifica dei terreni contaminati stiamo lavorando con celerità e impegno, dopo avere istituito l’apposito Ufficio speciale. Sarebbe un peccato se le amministrazioni comunali non cogliessero questa opportunità finanziaria, per porre riparo alle devastazioni paesistiche e ambientali, con grave pregiudizio per la salute dei cittadini”.