Sicilia, Bandiera: “Il cioccolato di Modica di fatto è diventato IGP”

“Il cioccolato di Modica di fatto è diventato IGP”. Lo dice l’Assessore regionale per l’Agricoltura della Sicilia Edy Bandiera, spirato il termine di 90 giorni per le opposizioni alla richiesta di registrazione per la IGP Cioccolato di Modica, da parte dei Paesi membri della Comunità Europea. “Con questo adempimento si è pertanto completato l’iter che vedrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea il regolamento che riconosce l’IGP”. “Un plauso al Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica e al suo Direttore Nino Scivoletto per l’attività svolta nel portare avanti, con grande capacità e determinazione, il riconoscimento IGP, al quale l’Assessorato agricoltura ha sempre fornito totale supporto, oltre che una costante e proficua assistenza tecnica- afferma Bandiera – Questo è un percorso che auspichiamo debba e possa replicarsi per altre produzioni siciliane di qualità, perché la sfida sui mercati si vince soprattutto attraverso la valorizzazione dei prodotti, accompagnata da una corretta promozione”.