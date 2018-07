Sicilia, bando per le imprese da 37 milioni per l’efficientamento energetico

Trentasette milioni di euro di cui 27,7 destinati alle micro, piccole e medie imprese e 9,2 alle grandi. È questa la dotazione finanziaria del bando che la Regione siciliana sta attivando per incentivare la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti. Le risorse stanziate provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2014/2020. Di questo si parlerà domani, alle 15, in Sicindustria Ragusa (Zona industriale I^ fase) in occasione dell’incontro su “Efficienza energetica delle imprese e incentivi della Regione siciliana”. Apriranno i lavori Leonardo Licitra, presidente degli industriali ragusani; Vincenzo Dimartino, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ragusa; e Marco Anfuso, presidente di SicilEsco.

A seguire Tuccio D’Urso, dirigente generale del dipartimento regionale all’Energia, si soffermerà sugli incentivi alle imprese per la riduzione dei consumi energetici previsti dall’Avviso a valere sull’Azione 4.2.1 del Po Fesr Sicilia. In conclusione, Giuseppe Firullo della Nova Quadri srl e Paolo Grande della Regran srl parleranno, attraverso le testimonianze aziendali, di efficientamento e produzione energetica da fonti rinnovabili.