Sicilia, Cordaro: con Musumeci cambio culturale su differenziata

“C’è un cambio culturale che è legato al cambio dello scenario politico in Sicilia. Con una nuova amministrazione che si pone sui temi concreti con competenza, che ha avviato i giusti rapporti relazionali con il governo centrale e con l’Unione europea, con un management all’altezza, la nomina del nuovo presidente della Regione Musumeci come commissario per i rifiuti, con, quindi, poteri speciali. Ma soprattutto con la volontà di instillare nei cittadini quella cultura del differenziato che fino ad oggi è mancata”. Lo afferma a Palermo in occasione delle Giornale della Ricerca promosse da Corepla l’assessore all’ambiente della Regione Siciliana Salvatore Cordaro. “Stiamo lavorando per creare sinergia tra nuovo governo regionale, comuni e anche università – dice Cordaro -. Credo sia un buon modo per fare sintesi, perchè la Sicilia deve cambiare, ci stiamo già credendo e stiamo lavorando perchè accada, anche sotto il profilo della raccolta differenziata, nel più breve tempo possibile”.