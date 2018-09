Sicilia, dalla Regione 6 milioni ai Comuni per gli asili nido

Sei milioni e mezzo di euro ai Comuni siciliani per la gestione degli asili nido. Lo prevede un bando predisposto dall’assessorato regionale alla Famiglia della Regione. “È una misura a favore delle famiglie – evidenzia il governatore Nello Musumeci -. Le risorse finanziarie messe a disposizione dei Comuni serviranno, infatti, sia per la riduzione delle rette per i bambini iscritti, sia per l’apertura di nuovi asili o per l’implementazione di quelli esistenti”. Il bando prevede due linee di intervento: la prima e’ dedicata specificatamente ai Comuni in difficolta’ finanziarie, come quelli in dissesto o in pre-dissesto, che per legge hanno l’obbligo dell’incremento delle rette per i servizi. “In questo caso – spiega l’assessore alla Famiglia, Mariella Ippolito – l’intervento della Regione mira a mitigare gli effetti dell’aumento, concedendo un contributo, che oscilla dai centoventimila ai duecentocinquantamila euro a Comune, a seconda della popolazione, proprio per la riduzione delle rette”. La seconda linea invece e’ indirizzata a tutti i Comuni e prevede un contributo massimo di centocinquantamila euro, finalizzato alla “apertura – conclude l’assessore – di un nuovo servizio o all’implementazione di uno gia’ esistente mediante, per esempio, l’ampliamento dei posti disponibili, ma anche l’apertura prolungata durante il giorno oppure quella nei mesi estivi”.