Sicilia, Di Maio: “Cerchiamo soluzioni per gli ex sportellisti”

“Il ministero del Lavoro e’ consapevole dell’emergenza sociale rappresentata dai circa 8000 ex sportellisti impegnati dalla regione Siciliana in attivita’ di formazione e servizi ai cittadini”. Cosi’ il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio in merito alla vicenda degli ex sportellisti siciliani. “Ho recentemente incontrato una delegazione degli ex sportellisti con cui ho ricostruito il percorso di genesi del bacino, 8000 persone, che per le scelte scellerate delle giunte regionali siciliane, si trovano senza piu’ un lavoro dopo venti anni di precariato presso la regione Sicilia. Tenuti sul filo del rasoio in prossimita’ delle varie tornate elettorali” prosegue Di Maio. “Stiamo gia’ operando con gli uffici del Ministero per ipotizzare dei percorsi di rafforzamento delle politiche per il lavoro e auspichiamo che la regione Siciliana, che ha in capo l’attuazione delle politiche per il lavoro, possa supportare il Governo nell’azione di riordino- spiega Di Maio- Siamo pronti a collaborare con gli enti locali, il ministero e’ disponibile a incontrare la regione Siciliana per affrontare anche il problema degli ex sportellisti che la regione stessa ha generato, siamo disposti ad ascoltare purche’ ognuno si assuma le proprie responsabilita’, ed e’ per questo che riteniamo urgente che la Siciliatorni ad occuparsi di formazione, utilizzando le risorse umane ed economiche che ha gia’ a disposizione, ma che oggi rischia di perdere a causa di ritardi e scarsa considerazione di un tema che e’ per il Governo fondamentale” conclude il ministro.