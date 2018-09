Sicilia, in arrivo 145 mln per impianti sport e beni culturali

Dalla giunta regionale siciliana arriva l’intesa che consentirà di destinare a Comuni, Città metropolitane e Liberi consorzi 145 milioni di euro per lavori riguardanti impianti sportivi, beni culturali e investimenti per opere di riqualificazione urbana. Si tratta di fondi del Piano di Azione e Coesione (Poc 2014/2020) che andranno a finanziare sia progetti già entrati in graduatoria che altri investimenti legati agli enti locali. I fondi saranno così ripartiti: 80 milioni finanzieranno due graduatorie per lavori all’impoantistica sportiva e beni culturali; 35 milioni saranno destinati agli investimenti dei Comuni e i restanti 30 agli investimenti delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi. La distribuzione dei fondi non in graduatoria avverrà secondo le quote di riparto.

“Una nuova boccata d’ossigeno per le amministrazioni locali – ha affermato il presidente della Regione Nello Musumeci – che potranno rimettere in moto meccanismi vurtuosi di investimento e sviluppo”. L’intesa siglata dalla giunta Musumeci ha infatti consentito di dare il via libera a progetti già pronti e in graduatoria, che adesso potranno essere realizzati.

“Siamo riusciti a non far perdere il lavoro svolto dai Comuni – ha aggiunto l’assessore alle Autonimie locali, Bernadette Grasso – che adesso potranno dare il via a interventi sugli impianti sportivi e i beni culturali, due pilastri dello sviluppo e della coesione sociale dell’Isola”