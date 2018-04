Sicilia, l’Anci: “Modificare legge su acque minerali e centri termali”

Modificare la legge regionale sul rilascio di concessioni e entrate finanziare derivanti da canoni regionali per i Comuni nei quali insistono sorgenti di acqua minerale e centri termali. A chiederlo è l’AnciSicilia che ha predisposto un documento da inviare al governo regionale e a tutti i gruppi parlamentari dell’Ars per farsi promotori di un’iniziativa legislativa che porti alla modifica della legge 54 del 1 ottobre 1956. “Non è concepibile che in Sicilia su una materia cosi significativa come quella del rilascio delle concessioni e delle entrate finanziarie derivanti dai canoni regionali, gli enti locali non abbiano praticamente alcun ruolo – afferma il presidente di AnciSicilia Leoluca Orlando – Riteniamo che, sulla scorta di quanto già avvenuto in altre regioni come la Lombardia, la Toscana l’Umbria e il Lazio, si debba intervenire per prevedere una piena compartecipazione nelle scelte rispetto alle entrate delle autonomie locali, stante anche la centralità di questi temi in uno sviluppo economico dei territori e nella sostenibilità ambientale”.