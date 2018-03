Sicilia: Musumeci archivia Sgarbi, “Scegliero’ io un tecnico”

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci pensa gia’ al dopo Sgarbi. Cosi’, per il suo successore all’assessorato ai Beni culturali afferma di volere “un tecnico” perche’ “c’e’ bisogno di un profondo conoscitore dei beni siciliani, come del resto e’ il professore Sgarbi che pero’ andra’ a fare il deputato fra qualche giorno. Sara’ un tecnico – ribadisce all’emittente palermitana Trm – che dara’ impulso con una presenza maggiore e non riferibile necessariamente a un partito. Un tecnico al di sopra delle parti”.