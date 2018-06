Sicilia, visita presidente Malta: “contenta di sentirmi siciliana” (video)

“Sono contenta di essere tra di voi e di sentirmi pure io siciliana. Ho trovato delle forti similarita’ tra Malta e la Sicilia, siamo entrambi Paesi molto ospitali, e qui mi sento come se fossi in una famiglia allargata. Penso che si debba cogliere questa occasione che vede Valletta Capitale europea della Cultura e Palermo d’Italia per stringere di piu’ i nostri rapporti. Piu’ scambi ci sono tra le nostre genti piu’ la nostra amicizia si accrescera’ e diventera’ piu’ profonda”. Cosi’ la presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, intervenendo a Sala delle Lapidi, a Palazzo delle Aquile, oggi in visita a Palermo, ha incontrato il governatore Nello Musumeci. Al suo arrivo in municipio e’ stata accolta dal sindaco Leoluca Orlando con cui si e’ intrattenuta qualche minuto per un breve colloquio.

Visita del presidente della Repubblica di Malta Stamattina ho ricevuto il presidente della Repubblica di #Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, in visita ufficiale a Palazzo d’Orleans. Nel corso del cordiale colloquio, che si è protratto per circa un’ora, si è discusso della necessità di intensificare le relazioni tra i due Paesi, già storicamente consolidate, nel campo turistico, culturale ed economico, con un'attenzione particolare rivolta alla pesca. Ho auspicato che possano consolidarsi i rapporti di amicizia e collaborazione fra le due Isole del #Mediterraneo.MaltaGov#Sicilia #Palermo #governoMusumeci Publiée par Nello Musumeci sur mardi 12 juin 2018

“Dobbiamo lavorare perche’ si realizzino rapporti di collaborazione tra i nostri popoli in varie discipline, dal campo imprenditoriale a quello culturale – ha proseguito – in questa maniera possiamo sperare di offrire piu’ opportunita’ alle nuove generazioni per una vita migliore”. Nel suo intervento Preca ha sottolineato l’importanza del settore turistico per entrambi i territori perche’ “facilita i legami tra le varie nazionalita’ – ha aggiunto – entrambi i nostri Paesi sono molto ricercati dei turisti e godono di questa industria turistica”.

La Presidente qualche settimana addietro era stata ospite ad Agrigento per il Convegno internazionale “Mediterraneo di pace e di civiltà”.