Stava per imbarcarsi per la Sicilia, arrestato latitante

Personale della sezione di Villa San Giovanni della Polizia ferroviaria ha arrestato Luigi Minnella, di 57 anni, di Caltanissetta, latitante dall’agosto scorso dopo essersi sottratto all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a suo carico, dovendo scontare cinque anni di reclusione. Minnella è stato notato nei pressi degli imbarcaderi di Villa San Giovanni a bordo di un’automobile e, sottoposto a controllo, ha esibito una patente in cui erano riportate le generalità di un uomo di 55 anni incensurato.

Gli agenti, insospettiti dagli atteggiamenti del fermato, hanno condotto un approfondimento investigativo da cui é emersa la reale identità dell’uomo, facendo scattare così il suo arresto. Nel corso di una perquisizione nell’auto di Minnella sono state trovate e sequestrate numerose carte d’identità valide per l’espatrio sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti.

L’arrestato é stato portato nel carcere di Reggio Calabria.