Strage Nassirya, Tajani e Miccichè ricordano le vittime dell’attentato terroristico

“Sono trascorsi quindici anni e tutti abbiamo ancora impresse nella memoria le terribili immagini della strage di Nassiriya. Un attentato terroristico che provoco’ la morte di diciannove nostri connazionali che partecipavano alla missione internazionale denominata ‘Antica Babilonia’”. Cosi’ il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, durante la cerimonia per la commemorazione dei caduti di Nassirya, a Sala d’Ercole, dove era presente anche il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

“Altissimo fu il tributo di sangue pagato dalla Sicilia che vide il sacrificio di sette suoi figli”, ha aggiunto Micciche’ citando tutte le vittime siciliane di quel 12 novembre 2003. “Oggi siamo qui per ricordare quei ragazzi, le loro storie, il loro estremo sacrificio – ha sottolineato Micciche’ -. Commemoriamo questi eroi del nostro tempo, affinche’ i loro nomi, di fedeli e coraggiosi interpreti del nostro impegno al servizio della collettivita’, rimangano sempre impressi nella nostra memoria”.









A Sala d’Ercole, sede dell’Ars, si e’ svolto anche un concerto dell’orchestra del Teatro Massimo, diretta dal maestro Gabriele Ferro, che ha eseguito brani di Mozart. Il concerto e’ stato aperto con l’esecuzione dell’inno di Mameli, a cui e’ seguito un minuto di silenzio.

Prima della commemorazione, nel cortile Maqueda di Palazzo dei Normanni, Micciche’ e Tajani avevano deposto una corona di alloro davanti alla lapide che ricorda i caduti. Alla cerimonia hanno preso parte il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, alcuni componenti del governo regionale, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, deputati regionali e nazionali, autorita’ civili e militari, oltre che i familiari delle vittime.

“Oggi piangiamo le 13 vittime del maltempo in Sicilia ma ricordiamo anche le vittime di 15 anni fa, caduti a Nassiriya per la violenza del terrorismo”. Queste le parole espresse dal presidente del Parlamento eiuropeo, Antonio TAJANI. “Uomini che erano andati a difendere la pace e la liberta’ a migliaia di chilometri da qua ma sempre in difesa dei valori che contraddistinguono l’Unione europea – ha aggiunto -. Questa sera e domani saro’ a Parigi per commemorare i cento anni dalla fine della prima guerra mondiale- ancora TAJANI-. Grazie all’Ue oggi viviamo in pace da 70 anni. Pace, liberta’ e democrazia e abbattimento delle frontiere sono una grande conquista”.