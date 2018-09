TAR Sicilia sospende la chiusura di un albergo a Lampedusa

Il sig. F.G. Di 25 anni aveva presentato nel 2017 al Comune di Lampedusa la SCIA per l’apertura di un hotel; la documentazione allegata alla scia risultava completa di tutti gli allegati progettuali. La ditta ha dato in locazione successivamente i locali posti al primo piano dell’immobile, alla ditta G., che a sua volta ha presentato una scia per l’esercizio dell’attività’ di ristorazione. A seguito di un sopralluogo effettuato per la verifica della scia sanitaria per il ristorante, l’Asp di Palermo sollevava alcuni rilievi inerenti il fatto che i locali di entrambe le attività’ risultano essere comunicanti ; e successivamente il Comune di Lampedusa, sulla scorta dei rilievi dell’asp, adottava il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività’. Il sig. F.G. ha allora proposto una ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, lamentando una palese violazione di legge ed una grave forma di eccesso di potere. Ed infatti la scia presentata dalla ditta ricorrente, essendo decorso il termine di sessanta giorni, risultava consolidata, ed all’Amministrazione residuava solo il potere di agire in autotutela, nel rispetto delle regole procedimentali previste dalla legge, e tenendo conto degli interessi dei destinatari; ed ancora, che l’Amministrazione, prima di procedere all’inibizione dell’attivita’ deve preventivamente attivare un procedimento di tipo correttivo anziché inibitorio. Il Presidente di Sezione del TAR Sicilia, alla luce dei danni irreparabili prospettati dagli Avvocati Rubino e Airo’, ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica avanzata dai detti difensori, fissando per la trattazione collegiale l’udienza camerale del cinque ottobre 2018;pertanto, in virtu’ del provvedimento presidenziale, la stagione estiva potrà essere ultimata dell’albergo lampedusano