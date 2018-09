Viadotto Morandi, Picarella(Confcommercio): “crediamo nella messa in sicurezza e nella riapertura”

Sul viadotto Morandi, dopo le posizioni degli ordini degli Ingegneri e degli Architetti, interviene il Presidente di Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella che ha dichiarato: “Come spesso abbiamo avuto occasione di ripetere, il territorio di Agrigento ha fame di infrastrutture che portino e convoglino utenti, turisti e merci su tale area che non solo ha caratteristica di distretto turistico, ma è anche sede di attività commerciali e servizi, come ad esempio il Centro Città dei Templi che di recente ha investito ingenti risorse in questa zona. Si tratta di elementi, aggiunge Picarella, che vanno salvaguardati e potenziati. Per questo non solo troviamo rassicuranti le posizioni degli ordini di Architetti ed Ingegneri che si sono espressi favorevolmente riguardo la ristrutturazione e messa in sicurezza del viadotto Akragas, ma interroghiamo con preoccupazione le Istituzioni sui tempi di realizzazione che sembrano allungarsi in modo indefinito generando una stagnante incertezza su ogni cittadino che su questa infrastruttura attende risposte chiare e precise. Occorre far sì che i nostri centri possano essere collegati con strade affidabili e sicure. ConfCommercio crede fortemente nella necessità di riprendere con concretezza ed urgenza il progetto di recupero del viadotto Morandi, la messa in sicurezza e la conseguente riapertura”.