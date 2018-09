Vicenda Agrigento-Guide Feltrinelli, la casa editrice: “Nessun intento denigratorio per una terra bellissima”

“Abbiamo letto con interesse le sue riflessioni in merito ad alcune descrizioni della città di Agrigento riportate nella Rough Guide dedicata alla Sicilia, distribuita in Italia dal 2008. Come Gruppo Feltrinelli prestiamo da sempre particolare attenzione alla valorizzazione di tutto il territorio del nostro Paese. Non appartiene, dunque, alla nostra identità e al nostro linguaggio qualunque intento denigratorio nei confronti di regioni e città; ancor meno quando si parla di una terra intrisa di storia e colma di bellezze come quella siciliana, che ha peraltro regalato alla nostra letteratura degli autentici capolavori”. Lo scrive in una nota la direzione del Gruppo Feltrinelli, dopo le dichiarazioni di ieri del sindaco della città dei Templi, Lillo Firetto che ha criticato alcuni passaggi della guida, ritenuti offensivi.