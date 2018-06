Visita Salvini, Rizzotto: “la Lega sta crescendo grazie all’intelligenza e al progetto politico di Matteo Salvini”

“Domenica scorsa sono state confermate la stima e l’affetto che Matteo Salvini riscuote in Sicilia, tanto da leader della Lega quanto da Ministro degli Interni. Il comizio tenuto davanti l’albergo Excelsior, richiesto a gran voce dall’enorme platea che si era radunata, dimostra come sempre più la Lega stia crescendo in Sicilia in termini di consenso politico e consensi elettorali.Tutto questo si deve all’intelligenza e al progetto politico di Matteo Salvini ed alle capacità del Senatore Stefano Candiani che sta creando interesse ed organizzazione attorno alla Lega.”

Lo ha dichiarato il deputato regionale della Lega Tony Rizzotto, che ieri ha accompagnato Matteo Salvini nel suo tour elettorale in Sicilia orientale a Catania a sostegno di Salvo Pogliese e poi all’hotspot di Pozzallo e per le vie di Modica e Rosolini.