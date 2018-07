Zecchino d’Oro 2018, selezioni e spettacolo a Sciacca

Approda a Sciacca l’ultima delle tre tappe in Sicilia dedicate alla selezioni per la partecipazione alla 61^ edizione dello Zecchino d’Oro. Un tour partito a febbraio dalla Val Di Fiemme e che ha toccato 17 regioni e 24 città. Un viaggio alla scoperta di giovanissimi talenti che porterà alla diretta di novembre su Rai 1 per la 61^ edizione dello storico festival internazionale di canzoni per bambini. Il tour è organizzato dal project manager Claudio Zambelli al quale l’Antoniano di Bologna ha affidato per il dodicesimo anno consecutivo questo importante progetto. La città di Sciacca, all’interno dell’Estate Saccense 2018 – ricordano il sindaco Francesca Valenti e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Filippo Bellanca – ospita oggi le audizioni dei bambini che si sono iscritti. Domani sera, domenica 29 luglio, dalle 21,30, si svolgerà la “Serata d’Oro… zecchino”, in piazza Angelo Scandaliato dove Mr. Lui presenta l’esibizione dei bimbi della regione Sicilia che avranno passato la prima fase di selezione.

La tappa prevede, infatti, una prima fase di selezione a porte chiuse in cui i bambini sono invitati a eseguire il brano scelto davanti ai giudici dell’Antoniano e una seconda fase che si tiene durante lo spettacolo pubblico. I bambini che passano queste prime fasi si ritroveranno poi alla fine di agosto all’Antoniano di Bologna per le selezioni finali.

Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti i bambini e le bambine delle città coinvolte e di quelle vicine. Come sempre, le selezioni sono gratuite e rivolte a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra 3 e i 10 anni.