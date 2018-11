Agrigento, dieci “sporcaccioni” sorpresi a gettare rifiuti: multa di 600 euro per loro

Ancora “sporcaccioni” multati ad Agrigento. Gli agenti della polizia municipale della Città dei Templi hanno sanzionato una decina di persone, alcune di queste “pizzicate” grazie alle immagini delle telecamere, mentre erano intente a sbarazzarsi della spazzatura gettandola per strada.

Ben 7 sono stati individuati in via Ugo La Malfa, uno in via Madonna degli Angeli, uno in via Gioeni, l’ultimo in viale Sicilia.

Per i “lanciatori seriali” è scattata una sanzione amministrativa di 600 euro.