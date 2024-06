San Leone, perde controllo auto che si capovolge: ragazza ferita

Incidente autonomo stanotte alle 2 lungo Viale “Le dune” a San Leone, all’altezza del locale “Havana”.

Tanta paura per la conducente di una Fiat 500 bianca, una giovane agrigentina che è finita in ospedale, fortunatamente non per gravi ferite, dopo che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ha urtato alcune auto in sosta e finendo la sua corsa capovolgendosi per poi fermare la sua corsa su un lato come testimoniano video e foto realizzati da Sandro Catanese, che pubblichiamo.

Sul posto, una volta scattato l’allarme sono subito arrivati le Volanti della Polizia che si stanno occupando delle indagini, le gazzelle dei carabinieri ed un’autoambulanza. La ragazza è stata immediatamente trasportata in ospedale dove i medici del Pronto soccorso hanno stilato diagnosi confortanti.

