Agrigentino trovato morto a Genova: si ipotizza un’overdose

Il corpo senza vita di un 38enne di Cattolica Eraclea è stato trovato a Genova nei pressi di un ponte. Non sono state ancora chiarite le cause della morte anche se tutto fa pensare ad un’overdose.

L’uomo infatti, lo scorso 14 maggio era stato soccorso dai poliziotti e dagli operatori del 118 ad Agrigento nel boschetto di via Ragazzi del 99. Il 38enne, in overdose, era adagiato per terra privo di sensi.

Portato in ospedale ad Agrigento aveva ricevuto le cure del caso. Adesso la tragica notiza che arriva direttamente dalla Liguria, il fatto risale allo scorso 2 giugno.