Agrigento, avviato un serrato piano di decespugliamento e scerbatura

Ad Agrigento, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, è stato avviato un intenso e meticoloso piano di decespugliamento e di scerbatura. Le attività in itinere sono sostenute in particolare dal sindaco, Francesco Miccichè, e da tutti i componenti della giunta comunale.

“Riserviamo il massimo impegno ad imprimere una svolta nella gestione del settore ambientale e del verde pubblico in città. La riteniamo una priorità assoluta, anche perché si tratta di ciò che subito balza all’occhio e all’attenzione di cittadini e visitatori. Progressivamente tutta la città sarà interessata dalle opere in corso”, afferma Miccichè. “Ringraziamo i cittadini per la pazienza e la collaborazione. Adesso vi è la possibilità di intervenire, e quindi siamo a lavoro. Ringraziamo il presidente Schifani e l’assessorato regionale all’Agricoltura per l’ottima sinergia manifestata. Il lavoro svolto nel corso dei tavoli tecnici dei mesi precedenti oggi si traduce in risultati concreti. Un ringraziamento va anche alla preziosa collaborazione del Corpo forestale e i dipendenti comunali”; ha concluso.

Prima testimonianza è il lavoro appena compiuto a Villa Bonfiglio, al Viale della Vittoria. Si prosegue con altri luoghi abitati e spazi di aggregazione, strade, marciapiedi dell’intera città, il tutto per intervenire in modo efficace sulla qualità del decoro urbano e, anche, nella prospettiva, ormai imminente, dell’avvento della stagione di proliferazione di insetti pericolosi, come zecche e zanzare, che proprio tra cespugli e sterpaglie trovano ambiente adatto alla riproduzione. Successivamente, si procederà con l’attuazione del piano di disinfestazione. Le attività rispondono pertanto anche all’esigenza di tutelare la salute pubblica.