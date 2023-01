Agrigento, botte e sigarette spente su bimbo di quattro anni: indagati madre e compagno 

Botte, percosse utilizzando oggetti e anche sigarette spente addosso ad un bimbo di appena quattro anni. La procura di Agrigento, guidata da Salvatore Vella, ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti della madre del piccolo e del compagno per lesioni gravi e maltrattamenti.

Le indagini, eseguite dalla Squadra Mobile di Agrigento agli ordini del vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, sono scattate in seguito ad una segnalazione dell’ospedale “Nesima–Garibaldi” di Catania, dove il minore, per le gravi condizioni in cui versava, era stato trasportato d’urgenza.

Immediata la risposta con l’attivazione di intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno portato alla luce gravi indizi di colpevolezza a carico dei coniugi che avrebbero percosso il minore mediante un corpo contundente, causandogli lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e del sacco scrotale; il bambino presentava, inoltre, ustioni presumibilmente prodotte da sigarette.