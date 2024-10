Agrigento capitale italiana cultura 205 si presenta a New York

È stata presentata all’Istituto Italiano di cultura a New York, grazie alla collaborazione della Fondazione Magna Grecia, l’evento Agrigento capitale della cultura italiana 2025. Agrigento sarà nel 2025 uno dei eventi più importanti del paese, con l’inaugurazione che avverrà a gennaio da parte del presidente della Repubblica, per poi dare origine ad una serie di eventi culturali di altissimo profilo che si articoleranno durante tutto il corso dell’anno. Agli eventi che fanno parte del dossier approvato dal ministero della cultura, si aggiungeranno gli eventi culturali locali, nazionali, internazionali finalizzati ad arricchire il dossier culturale di partenza. Forte del suo passato quale terra di emigrazione, oggi Agrigento e la provincia presentano una straordinaria sensibilità verso l’accoglienza, nell’ambito di un contesto di valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale, frutto di influenze che si sono susseguite nei secoli: araba, normanna, greca, romana, bizantina. Un patrimonio di immenso valore, materiale ed immateriale, che va coniugato con i giovani e brillanti talenti del territorio. Un fermento culturale che coinvolge i 43 comuni della provincia, enti pubblici e privati, fondazioni, università, parco archeologico, curia arcivescovile, archivio storico, scuole che stanno scommettendo sulle connessioni, sul creare il nuovo valore, sociale, umano, economico e culturale. Una grande vetrina per stimolare sogni e suggestioni che vanno tradotti in realtà. Una grande sfida stimolante ed affascinante. Agrigento, l’eterna meraviglia.