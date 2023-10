Agrigento, ditta svedese fornirà 25 paline intelligenti per le fermate degli autobus 

Il comune di Agrigento ha affidato alla società svedese Axentia Techologies l’appalto per l’acquisto di 25 pannelli informativi elettronici da installare alle fermate degli autobus. Il costo dell’operazione, sostenuto con i fondi nell’ambito del programma Agenda Urbana, ammonta a circa 88 mila euro. Per il bando si è proceduto con la piattaforma Mepa di Consip seguendo il criterio del prezzo più basso.

Le paline intelligenti consentiranno ai passeggeri degli autobus urbani di conoscere in tempo reale il percorso dei bus, i tempi di arrivo ed eventuali ritardi.

I nuovi pannelli saranno installati in piazza Plebis Rea; via Nettuno; parcheggio Ugo La Malfa; Museo Archeologico; Tempio di Ercole; via Dante; Casa Natale Luigi Pirandello; via Crispi; via Emporium; Porta V; Lungomare Falcone Borsellino; viale Caduti di Marzabotto; Villaggio Peruzzo; viale dei Pini; Ospedale; via Mazzini; via Mattarella; Tempio di Giunone; stazione Centrale.