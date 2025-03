Agrigento, falso allarme bomba al McDonald’s di Villaggio Mosè: attimi di paura

Momenti di vera apprensione e preoccupazione stanotte, poco prima dell’una, al Villaggio Mose perché una telefonata anonima segnalava una bomba al McDonald’s.

Immediatamente sono scattati l’allarme e la messa in sicurezza dell’intera area. I carabinieri di Agrigento e Villaggio Mosè nonché i colleghi del Reparto operativo sono accorsi immediatamente, facendo evacuare il locale (erano presenti decine di persone) e bloccando la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia. Contemporaneamente è partita la ricerca della bomba e, fortunatamente, non è stata trovata traccia.

Le operazioni di messa in sicurezza della zona sono state attuate mentre stava per concludersi lo spettacolo finale, nel vicino Palacongressi, della nota festa del Mandorlo in fiore. Molti dei presenti, a fine manifestazione avrebbero voluto mangiare qualcosa ma il falso allarme bomba li ha tenuti distanti dal locale,

In aggiornmento