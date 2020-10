Agrigento, i candidati a sindaco Catalano, Zambuto e Galvano hanno già votato (ft)

Urne aperte queste mattina fino alle 22 di oggi per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale ad Agrigento.

La candidata sindaca Daniela Catalano, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega con Salvini e la lista civica “Con Daniela Catalano sindaco – La nuova Agrigento”, si è recata alle urne di buon mattino accompagnata dal marito e dalla figlia piccola. “…che possa essere una bella domenica per tutte le famiglie e per la nostra città”, ha dichiarato la Catalano.

Daniela Catalano con marito e figlia al seggio

Daniela Catalano al voto

Poco più tardi, al seggio del Viale della Vittoria ha votato anche il sorridente Marco Zambuto, sostenuto da Forza Italia, Diventerà Bellissima e Udc.

Ha votato anche la candidata Angela Galvano. “Che sia un voto libero, che sia un voto espresso pensando unicamente al presente e al futuro di Agrigento, ha dichiarata la candidata. Io ho pensato a tutte le persone incontrate in questi anni, alle speranze e alle paure, nella consapevolezza che, prima di ogni cosa, fare politica è assumersi una grande responsabilità”. La Galvano è sostenuta liste “Lista C’è l’alternativa – Cento passi per la Sicilia” e “Lista Agrigento in movimento”.