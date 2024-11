Agrigento, incendio in appartamento: uomo salvato dai Carabinieri

Incendio nella tarda serata di ieri in un appartamento della via Imera. All’interno dell’abitazione un uomo, di nazionalità straniera, si è addormentato lasciando sul fornello acceso della cucina un pentolino. Lanciato l’allarme dai residenti che hanno notato il fumo fuoriuscire dalla finestra, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco che si sono introdotti all’interno dell’abitazione e hanno messo in salvo l’uomo. Sul posto anche l’ambulanza del 118.