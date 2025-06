Agrigento, la Polizia premia gli alunni vincitori del progetto “PretenDiamo legalità”

Si è concluso con successo il progetto “PretenDiamo Legalità” della Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, finalizzato all’educazione alla legalità. Il progetto ha visto gli studenti partecipare, durante l’anno scolastico, agli incontri tenuti da personale specializzato delle Questura, concludendo il percorso educativo con un elaborato finale sui temi Cittadinanza attiva e Costituzione e ancora Amicizia, solidarietà, inclusione.

Questa mattina ad Agrigento presso la caserma Anghelone alla presenza del questore di Agrigento Tommaso Palumbo e della Vice Questore Aggiunto Dott.ssa Francesca Roberto, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati agli alunni vincitori del concorso. Hanno partecipato gli alunni dell’Istituto Pirandello di Porto Empedocle, l’istituto Camilleri di Favara e il Cpia di Favara.

I premiati:

–Scuola Primaria: VIDEO CLIP AURORA E OMAR, Alunni delle classi IV A e IV B Istituto Comprensivo Luigi Pirandello Porto Empedocle (AG); Scuola Secondaria di I grado:BRANO MUSICALE CON VIDEOCLIP “IL DRONE E IL RAGAZZO”Alunni del Coro “Le Voci bianche” e della classe II C dell’istituto Comprensivo “A.Camilleri” Favara (AG); Scuola Secondaria di II grado VIDEO CLIP Non chiamateli giochiAlunni del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Agrigento.

Targa MENZIONE SPECIALE per la categoria CINE TV per il cortometraggio dal titolo “Non chiamateli giochi” realizzato con gli alunni del Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti (C.P.I.A.) sede di Favara (AG) e degli attestati di partecipazione per gli alunni.