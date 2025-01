Agrigento, la via Gioeni al buio: al via i lavori lunedì

Dopo varie segnalazione da parte del Comitato Via Gioeni, il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè informa che lunedì 27 gennaio, a partire dalle ore 08:30, inizieranno i lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica, nel tratto tra il bivio di Via XXV Aprile e l’ex rifornimento di benzina.I lavori, della durata di poche ore, lasceranno accessibile una corsia per consentire il transito dei veicoli.”Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione”; ha dichiarato il primo cittadino.