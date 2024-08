Agrigento: morta per problemi respiratori, prosciolti 9 medici

“Gli elementi acquisiti nella fase delle indagini preliminari non consentono di ricavare una ragionevole previsione di condanna”.

Con queste motivazioni il Gip del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto l’archiviazione dell’indagine a carico di nove medici dell’ospedale San Giovanni di Dio, accusati di avere provocato la morte di una donna di 88 anni di Racalmuto. La consulenza disposta dalla Procura, tuttavia, ha escluso qualsiasi responsabilità arrivando alla conclusione che la morte è stata provocata da una insufficienza cardiorespiratoria acuta non riconducibile all’operato dei sanitari. Il Gip, quindi, ha disposto l’archiviazione come chiesto dal pubblico ministero Rita Barbieri. I familiari della donna non si sono opposti e il procedimento a carico dei sanitari (difesi fra gli altri dagli avvocati Daniela Posante e Francesco Gibilaro) è stato archiviato.