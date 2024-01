Agrigento, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce: un ferito

Incidente autonomo al Villaggio Mosè. Un automobilista, un uomo di 70 anni, verosimilmente in stato di ubriachezza, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo della luce davanti il McDonald’s coinvolgendo un’altra auto in sosta e schivando due passanti. È stato un medico fuori servizio a dare un primo soccorso e lanciare l’allarme. Sul posto l’ambulanza Gise del 118 che ha estratto il malcapitato dall’auto e lo ha trasferito in ospedale per le cure necessarie. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale gli agenti della Polizia locale.