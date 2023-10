Agrigento, scoperta una lapide marmorea in ricordo di Raffaello Politi

Questa mattina il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha scoperto, in via Foderà, angolo salita Politi, una lapide marmorea in ricordo di Raffaello Politi scomparso ad Agrigento il 10 ottobre 1870.

Artista poliedrico: pittore, architetto e soprattutto archeologo, Politi lavorò e trascorse grande parte della sua vita ad Agrigento; prese parte alla costruzione del Telamone, oggi all’interno della Valle dei Templi.

“Ringrazio il presidente del CEPASA Paolo Cilona e i ragazzi che questa mattina sono intervenuti con me per la scopertura di questa lapide importante per un artista come Politi di cui già il liceo delle scienze umane porta il suo nome”, ha dichiarato il primo cittadino.