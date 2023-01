Akragas fermata in casa dal Casteldaccia

Il Casteldaccia impone il pari alla capolista Akragas che da questa sera scivola al secondo posto in classifica. Gli uomini di Terranova hanno mostrato evidenti segni di calo mentale e fisico tanto da subire la rete dello svantaggio alla prima occasione prodotta dagli avversari. Dopo appena un minuto di gioco, infatti, Stassi ha portato in vantaggio i suoi nell’assoluto immobilismo della retroguardia akragantina e del portiere Elezaj.

I biancazzurri non ingranano e non impegnano mail l’estremo difensore avversario. In una delle pochissime occasioni create nella prima frazione di gioco, al 43′, arriva il pareggio di Neri che approfitta di un’uscita avventata di Di Paola che lascia la porta sguarnita.

Nella ripresa, l’unica azione degna di nota la crea al 34′ Pavisich che però, a tu per tu con Di Paola, si fa respingere la conclusione.

Al triplice fischio, arrivato con qualche secondo d’anticipo rispetto ai cinque minuti di recupero decretati, per i tifosi akragantini è rimasta tanta amarezza e la convinzione (forse un po’ prematura) di aver visto sfumare le speranze di vittoria finale.

IL TABELLINO

AKRAGAS 1 – CASTELDACCIA 1

Reti: pt 1’ Stassi, 43’ Neri

Akragas: Elezaj, Lo Cascio, Vizzini (21’ st El Yakoubi), Briones (14’ st Pavisich), Neri, Barrera, Bonanno (32’ st Bruno), Garufo (43’ st Brunetti), Vitelli (24’ st Mannina), Mansour, Dalloro. A disp.: Sansone, Scozzari, Noto, Cipolla. All. Terranova

Casteldaccia: Di Paola, Ferrara, Abbate, Prestifilippo, Prestigiacomo, Bertolino, Salvaggio (14’ st Lapi), Megan, Stassi (21’ st Minnone), Ribaudo (39’ st Scarpinato). A disp.: Marra, Schiavo, Sala, Cosentino, Alfano, Castronovo. All. Mineo.

Arbitro: Azzolina di Caltanissetta

Ammoniti: 8’ st Vizzini.

Espulso: 49’ st Bonanno