Akragas, futuro ancora incerto

Conferenza stampa oggi del deputato nazionale Calogero Pisano insieme al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè riguardante l’impianto di illuminazione dello stadio Esseneto recentemente finanziato dopo decenni di attese. Un traguardo importante che doterà lo stadio del necessario impianto di illuminazione troppe volte invocato e, finalmente (almeno così sembra), pronto per essere realizzato. L’on. Pisano non esita a dire che: “Oggi non è solo una vittoria per lo sport, ma un passo avanti per la città. Lo Stadio Esseneto, oltre a essere un punto di riferimento per gli appassionati di calcio, ha una forte valenza sociale, un luogo di aggregazione che ora potrà essere vissuto appieno anche nelle ore serali. Oggi abbiamo fatto un pezzo di storia dello sport agrigentino”.

L’importante e attesa conquista giunge tuttavia in un momento storico in cui le fortune calcistiche della squadra di Agrigento, la gloriosa Akragas, sembrano in fortissimo calo ed inevitabilmente l’argomento della conferenza stampa (era presente per la prima volta nelle vesti di massimo esponente del sodalizio agrigentino, l’ex consigliere comunale Giuseppe Arnone) è stato modificato in corsa e si è parlato della squadra e delle possibilità di mantenere blasone e titolo calcistico.

Il sindaco è stato mestamente lapidario: “Lo stadio Esseneto appartiene al Comune, la squadra e la società appartengono ai privati”.

Non raggiante manco il deputato Lillo Pisano: “Ci sono serie difficoltà. Ho sostenuto economicamente l’ultima trasferta per impedire all’Akragas di non presentarsi in campo. Ho sollecitato, con un appello, l’imprenditoria agrigentine ad intervenire in aiuto alla società e non ho ricevuto segnali soddisfacenti. L’economia locale è fortemente depressa”.

Segnali più incoraggianti, fuori conferenza stampa, ha mandato Giuseppe Arnone che ha illustrato al sindaco e a Pisano come intende procedere per “salvare” l’Akragas, dichiarandosi fiducioso, pur tra le mille difficoltà odierne, sul futuro della società e della squadra che spera di riportare agli antichi fasti.

Domani l’Akragas sarà impegnata a Ragusa dove affronterà (25ª giornata di Serie D) la squadra locale reduce da tre vittorie consecutive ed in piena forma. Vedremo cosa accadrà.