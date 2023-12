Akragas, nuova sconfitta casalinga; esulta il Siracusa

Akragas (4-3-2-1): Vaccarino 5; Rechichi 6 (27’ st Rea, Rossi 5.5 (35’ st Mannina), Cipolla 6, Petrucci 6; Llama 6.5 (10’ st Marrale), Garufo 6.5, Perez 6; Grillo 6, Di Mauro 7.5; Trombino 6. A disp.: Governali, Liga, Mannina, Di Stefano, Puglisi, Sinatra, Rea, Inzerillo. All. Coppa 6.

Siracusa (4-3-3): Lamberti 6.5; Kalombola 6, Markic 6, Suhs 6, Sena 6; Zampa 6 (43’ st Teijo), Aliperta 6, Limonelli 6 (10’ st Forchignone); Alma 8 (39’ st Russotto), Maggio 6 (27’ st Favetta), Arcidiacono 6.5 (10’ st Vacca). A disp.: Lumia, Gozzo, De Caro, Ruffino, Favetta. All. Cacciola 6.5.

Arbitro: Spera di Barletta (Anile-Romeo).

Reti: pt 25’ e 19’ st Alma

Note: Ammoniti: st 17’ Cipolla e Maggio, 25’ Forchignone, 36’ Alma,

Nuova sconfitta per l’Akragas davanti al pubblico amico dell’Esseneto nell’ultima giornata dell’anno. Troppo forte il Siracusa che porta a casa tre punti e continua ad inseguire la capolista Trapani.

I padroni di hanno un solo rammarico: il palo colpito da Llama al 15 su calcio di punizione. Poi in campo ci sono stati solo gli aretusei che al 25 passano in vantaggio con Alma. Da questo momento in poi la gara è stata totalmente controllata dagli ospiti che hanno raddoppiato al 64’ ancora con Alma. Allo scadere è stato annullato un gol al Siracusa realizzato da Russotto.